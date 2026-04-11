Lilli Tagger: So tickt Österreichs Tennis-Hoffnung

„Wirklich schade! Das ist nicht so leicht zu verkraften. Den ersten Satz hab’ ich mir fast selber verspielt, mich dann etwas einschüchtern lassen“, sagte Lilli Tagger, für die im Viertelfinale des WTA-500er-Events im Linzer Design Center gegen Anastasia Potapova das Aus kam – 6:7 (7), 0:6! Dennoch war die erst seit Februar 18-Jährige beim WTA-500-Event DER gefeierte Star – und spielte sich in die Herzen von Österreichs Tennis-Fans!