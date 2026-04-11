Lilli Tagger: So tickt Österreichs Tennis-Hoffnung

Am 31. März 2025 war sie noch die Nummer 566 der Welt, rund ein Jahr später verlässt sie nun das Upper Austria Ladies Linz als Top-100-Spielerin: Lilli Tagger! Die sich in dieser Woche in die Herzen von Österreichs Tennis-Fans spielte. Wie die 18-Jährige tickt, was sie stark macht und was Experten über sie denken...
„Wirklich schade! Das ist nicht so leicht zu verkraften. Den ersten Satz hab’ ich mir fast selber verspielt, mich dann etwas einschüchtern lassen“, sagte Lilli Tagger, für die im Viertelfinale des WTA-500er-Events im Linzer Design Center gegen Anastasia Potapova das Aus kam – 6:7 (7), 0:6! Dennoch war die erst seit Februar 18-Jährige beim WTA-500-Event DER gefeierte Star – und spielte sich in die Herzen von Österreichs Tennis-Fans!
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