Big-Boxer-BMW R18 wird zum „Spirit of Passion“

Nun kommt da diese BMW R18 ins Spiel, veredelt von Dirk Oehlerking aus dem Hause Kingston Custom. Für ein Motorrad hat sie geradezu gewaltige Nieren an der Front, doch sie wirken so klassisch, als hätte er sie direkt am klassischen BMW V8 abmontiert, eingedampft und an diesem edlen Stück angebracht. Zum Niederknien schön. Und, ja, auch verstörend. Denn wir sind hier schon sehr nahe an einem zweirädrigen Auto.