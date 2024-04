Bayern ein heißes Pflaster

Keine Frage. Rangnick bewegt die Öffentlichkeit, die Fans und die Medien. Bayern wäre eine verlockende Herausforderung, allerdings auch ein heißes Pflaster, was Intrigen, Druck und Machtspiele betrifft. Während dem 65-Jährigen an der Säbener Straße von Beginn an ein rauer Wind entgegenblasen würde, könnte er in Österreichin Ruhe an der Weiterentwicklung des Teams feilen. Und im Gegensatz zu München fliegen ihm in der Alpenrepublik die Herzen aller Fans zu.