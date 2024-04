Bei Polizei gemeldet: Kind verursachte Waldbrand

Die Stelle wird meist von spielenden Kindern besucht. In der Nähe befindet sich nämlich auch eine Baumhütte. Auch in diesem Fall dürften zuvor Kinder dort gewesen sein. Am Samstagabend, als der Brand bereits lange gelöscht war, meldete sich ein Kind bei der Polizei. In Begleitung der Mutter beichtete es, dass es an dieser Stelle ein kleines Lagerfeuer errichtet hatte.