„Geile Saison – endlich ist die Liga spannend“

„Krone“: Zweiter gegen Erster, Serienmeister gegen Herausforderer, Salzburg gegen Sturm! Fußball-Österreich blickt heute in die Mozartstadt. Wer wird Meister und warum?

Martin Hinteregger: Wenn Sturm nicht verliert, werden sie Meister. Salzburg hat aber viel mehr Erfahrung in solchen „Endspielen“.

Mario Haas: Sturm natürlich! Sie sind in Super-Form, liefern kontinuierlich ab. Meine Schwarzen haben eine eingespielte Truppe. Jeder weiß, um was es geht. Die Spannung ist unpackbar!