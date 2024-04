Austria Lustenau glaubt noch an das Wunder

Lustenau „noch am Leben“

Das wäre allerdings um einen Sieg mehr, als es die bisherige Ausbeute in der laufenden Saison war. Nur beim 2:0 bei der WSG am 11. Februar und dem 2:0 gegen BW Linz am 10. März wurden drei Punkte eingefahren. „Wenn du von 29 Spielen nur zwei gewonnen hast, klingt es nicht so wahrscheinlich, dass du drei in Serie gewinnst. Aber wir sind noch am Leben und wer weiß, was das Leben noch so mit sich bringt“, gab Heraf preis. Dafür bedarf es aber vor allem einer Steigerung im Abschluss. In den vergangenen sieben sieglosen Runden gab es nie mehr als einen Treffer.