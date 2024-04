Venedig: Papst besuchte Kunstbiennale in Gefängnis

Papst Franziskus ist am Sonntag zu einem Besuch in Venedig eingetroffen. Der Pontifex erreichte mit einem Hubschrauber die Insel Giudecca und begrüßte die etwa 80 Insassinnen des dortigen Frauengefängnisses. In der Haftanstalt hat der Heilige Stuhl seinen Biennale-Pavillon eingerichtet. Es ist das erste Mal, dass ein Papst die große Ausstellung zeitgenössischer Kunst besucht.