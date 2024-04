In Altach steigt Duell um Champions League-Quali

Während Serienmeister St. Pölten wohl auch in dieser Saison nicht zu biegen sein wird, ist es in der ADMIRAL Frauen Bundesliga im Kampf um die Plätze dahinter so spannend wie schon lange nicht mehr. Am Sonntag empfangen die zweitplatzierten Altacherinnen Verfolger Vienna im Kampf um den Champions League-Qualiplatz.