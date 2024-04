Die Wiener Austria bleibt eine Rätsel-Rallye

„Das geht nicht in meinen Kopf“

Mangelnden Einsatz konnte man der Austria nicht vorwerfen. Wie naiv man aber zweimal innerhalb weniger Minuten die Führung verschenkte, machte Wimmer richtig grantig: „Das geht nicht in meinen Kopf. Das Verhalten in den Minuten nach unseren Toren geht gar nicht. Punkt.“ Johannes Handl ärgert weniger die Auswirkung auf die Tabelle, sondern mehr „der Rückschlag für die Entwicklung der Mannschaft“.