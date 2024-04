D: Polizist (57) starb nicht an Schlag auf Kopf

Was geschehen war: Ersten Ermittlungen zufolge soll der 18-jährige Tobias Z. am Samstag um 0.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Bad Frankenhausen eingebrochen sein. Die Bewohner des fünfstöckigen Gebäudes hörten verdächtige Geräusche und alarmierten die Polizei.