Radenthein: Regionale Geschenke aus dem Lasergerät

Leidenschaft für Lasergeräte

„Wir arbeiten für Privatkunden und Firmen“, erklärt Martin, der sich aus seiner Leidenschaft für Lasergeräte ein zweites Standbein aufgebaut hat. In seinem Hauptberuf arbeitet der Radentheiner als Computer-Experte: „Ich wollte meine Entwicklungen einfach in der Hand haben - so entstand die Laserstudio-Geschäftsidee.“ Doch das Arbeiten mit diesen Maschinen ist nicht einfach, erfordert viel Fingerspitzengefühl. „Alles muss zuerst am Computer genauestens geplant, abgemessen und eingestellt werden, das kann schon ein paar Stunden dauern“, so der 43-Jährige.