Land NÖ checkt Befunde auch auf mutiertes Virus

Laut „Krone“-Informationen soll so auch der erste Verdachtsfall am Donnerstag eher ein Zufallstreffer gewesen sein. „Der Arzt der betroffenen Frau hat den Befund in ein Speziallabor geschickt, das das neue Virus erkannte“, verrät ein Insider. Spätestens am Montag sollen die detaillierten Untersuchungsergebnisse zu den Befunden des Verdachtsfalls und der Kontaktpersonen vorliegen. Ab Dienstag sollen dann die heimischen Labore gezielte Untersuchungen durchführen können. „Dann rechnen wir auch mit weiteren Verdachtsfällen“, heißt es aus dem Krisenstab.