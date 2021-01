Corona-positive Person reiste von Graz nach Wien

Die positiv getestete Person war am Montag mit dem ÖBB-Zug RJ 554 von Graz Hauptbahnhof nach Wien-Meidling gefahren, in der Zeit von 7.26 bis 9.55 Uhr. Danach hat die Person einen Bus der Wiener Linien der Linie 8a, ab 10.10 Uhr in Richtung Küniglberg genommen.