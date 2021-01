Joboffensive: Bundesheer sucht 100 Lehrlinge

„Du hast deine Schulpflicht vollendet, bist neugierig und willst Verantwortung übernehmen? Dann bist du bei uns genau richtig, denn das Bundesheer ist auch ohne Uniform eine tolle Option.“ So wirbt das Bundesheer derzeit um die Gunst von jungen Menschen. Bundesweit werden 100 Lehrlinge gesucht. Auf diesen Umstand hat am Dienstag auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) während ihres Besuchs in der Luftfahrzeugtechnik im Fliegerhorst Langenlebarn verwiesen.