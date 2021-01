Hyundai macht kleinen Kona zum 280-PS-Boliden

Mit 353 Nm verspricht der Zweiliter-Turbomotor jedenfalls starke Fahrleistungen. Man darf davon ausgehen, dass das Fahrwerk den Fahrspaß entsprechend unterstützt. Die Erfahrung aus dem i30 N zeigt, dass die Sportabteilung der Koreaner nicht zum Weichspülen neigt. In Europa jedenfalls, denn der in den USA erhältliche Hyundai Veloster N ist tatsächlich etwas weicher, weil er an die Erwartungen des Zielmarktes angepasst wurde.