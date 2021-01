Exil-Steirer sucht seinen Pflegebruder Hermann

„Vielleicht liegt es am fortschreitenden Alter, dass man sich immer mehr mit der Vergangenheit beschäftigt“, schmunzelt Manfred Weiss (56). „Aber Fakt ist: Hermann lebte zwar nur drei Jahre bei uns, sogar noch vor meiner Zeit, so dass ich ihn gar nicht kennengelernt habe. Aber er blieb immer ein großes Thema in unserer Familie, immer wieder fragen wir uns bei Zusammenkünften oder Feiern, wo er lebt, was aus ihm geworden ist, ob es dem Hermann gut geht! Wir würden unglaublich gerne Kontakt zu ihm bekommen.“ Manfreds Eltern Mathilde und Franz Weiss betrieben eine kleine Landwirtschaft in Bierbaum nahe St. Peter/Ottersbach, „und obwohl meine Eltern selbst sieben Kinder hatten, nahmen sie auch noch zwei zur Pflege“.