„Ertebat Kids“: Anker für geflüchtete Kinder

Kein Vorwissen nötig

Pate oder Patin kann jeder ab einem Mindestalter von 24 Jahren werden, sowohl Einzelpersonen als auch Familien sind erwünscht. Vorwissen ist nicht nötig, dieses wird nach dem Erstgespräch in fünf kostenlosen Schulungen vermittelt. „Zur Vorbereitung lernt man, was die Rolle des Paten ist und was man unternehmen kann. Man erhält auch Informationen zum Asylwesen sowie Einblicke in die Themen Trauma und Flucht“, erklärt Koordinator Sauseng.