Auch in Dornbirn hatte Alisa schon Tokio im Visier

Turnier in Paris wird zur „Restplatz-Börse“

Um Wettkampf-Rhythmus zu bekommen, haben Buchinger und Co. am 31. Jänner in Salzburg einen Ländervergleich gegen Deutschland geplant. Die Olympia-Quali läuft dann bis 29. Juni, wobei die Premier League im April in Rabat (Marokko) und die EM Mitte Mai in Porec (Kroatien) als Hauptkriterien gelten.