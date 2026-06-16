Mit drei Testkickern in die violette Vorbereitung

„Wir haben gesagt, dass wir sie einladen wollen. Es ist nicht nur ein gegenseitiges Abtasten, sondern dass sie auch für sich ausprobieren, ob sie für uns spielen wollen. Zwei oder drei Tage schauen wir uns das jetzt an und wollen dann sehen, ob wir zusammenkommen“, erklärte Kirchler die Hintergründe. Insgesamt sollen am Ende mindestens 22 Spieler den violetten Kader füllen. Optimal wären für den Sportboss gut 25 Akteure. „Mal sehen, was noch alles passiert.“