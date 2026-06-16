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Mit drei Testkickern in die violette Vorbereitung

Salzburg: Sport-Nachrichten
16.06.2026 19:40
Wieder am Ball: Fußball-Zweitligist Austria Salzburg.
Wieder am Ball: Fußball-Zweitligist Austria Salzburg.(Bild: Florian Baldinger/SVAS)
Porträt von Mathias Funk
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Mathias Funk und Sebastian Steinbichler

39 Tage nach dem letzten Pflichtspiel in der 2.Liga ging es bei Austria Salzburg wieder zur Sache. Cheftrainer Christian Schaider trommelte 21 Kicker zum ersten Anschwitzen in Rif zusammen. Darunter auch drei Testpiloten.

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Die Stimmung bei der Salzburger Austria war am Dienstag trotz aufziehender Regenwolken in Rif gut. Und das, obwohl Trainer Christian Schaider bei seiner Crew nach der Pause die Zügel wieder enger schnürte. Nach eine Ansprache von Sportdirektor Roland Kirchler, Obmann David Rettenbacher und Schaider selbst ließen die Austrianer die Kugel ordentlich laufen. „Wir sind froh, dass es wieder los geht. Die Pause haben wir alle sehr gut genutzt“, sagte Verteidiger Denis Kahrimanovic nach der rund 90-minütigen Einheit im Gespräch mit der „Krone“. 

Der 26-Jährige geht bereits in seine dritte Saison bei den Violetten und mauserte sich in den vergangenen Spielzeiten zu einem echten Führungsspieler. Beim ersten Training am Dienstag standen neben Kahrimanovic 20 weitere Kicker auf dem Platz. Neben den neuen Leihspielern Lukas Schweighofer und Christian Huetz (beide von der WSG Tirol) befanden sich auch US-Boy Braxton Richards sowie die beiden Ex-U21-Teamspieler Manuel Polster (TSV Havelse) und Raphael Hofer (NS Mura/Slowenien) im Aufgebot.

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„Wir haben gesagt, dass wir sie einladen wollen. Es ist nicht nur ein gegenseitiges Abtasten, sondern dass sie auch für sich ausprobieren, ob sie für uns spielen wollen. Zwei oder drei Tage schauen wir uns das jetzt an und wollen dann sehen, ob wir zusammenkommen“, erklärte Kirchler die Hintergründe. Insgesamt sollen am Ende mindestens 22 Spieler den violetten Kader füllen. Optimal wären für den Sportboss gut 25 Akteure. „Mal sehen, was noch alles passiert.“

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Verhandlungen mit WAC-Kicker stocken
Auch dabei, allerdings nur als Zuschauer, war Thomas Schandl. Der 19-jährige defensive Mittelfeldspieler hätte eigentlich mittrainieren sollen, konnte allerdings aufgrund zäher Verhandlungen mit dem Wolfsberger AC nicht mitwirken. Die Kärntner fordern „Krone“-Infos zur Folge nun doch eine Ausbildungsentschädigung, welche die Austria in der Höhe wohl nicht bezahlen könnte. „Ich hoffe, dass das schnell geregelt wird. Das Geschäft ist knallhart“, schilderte Kirchler. 

Spätestens zum Testspielauftakt bei der SV Ried am 26. Juni dürfte aber auch diese Personalie geklärt sein.

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