Eisbullen holen Ex-NHL-Verteidiger an die Salzach

Nach Adam Brooks vermeldeten die Eisbullen am Dienstag den zweiten Neuzugang für die kommende Saison. Die Mozartstädter sicherten sich die Dienste von Wyatt Kalynuk. Der 29-jährige Abwehrspieler kommt von den Shanghai Dragons aus der Kontinental Hockey League (KHL) an die Salzach und lief zuvor bereits für Kazan und Ufa in Russland sowie in der höchsten finnischen Spielklasse auf. In Übersee schnürte sich der Defender auch für NHL-Topklub Chicago seine Schlittschuhe.