Eisbullen holen Ex-NHL-Verteidiger an die Salzach

Kommt jetzt endlich Bewegung in die Kaderplanung des EC Red Bull Salzburg? Wie der ehemalige Eishockey-Serienmeister am Dienstag bekannt gab, wechselt ein kanadischer Verteidiger an die Salzach, der bereits einmal im Volksgarten aufgelaufen ist.
Nach Adam Brooks vermeldeten die Eisbullen am Dienstag den zweiten Neuzugang für die kommende Saison. Die Mozartstädter sicherten sich die Dienste von Wyatt Kalynuk. Der 29-jährige Abwehrspieler kommt von den Shanghai Dragons aus der Kontinental Hockey League (KHL) an die Salzach und lief zuvor bereits für Kazan und Ufa in Russland sowie in der höchsten finnischen Spielklasse auf. In Übersee schnürte sich der Defender auch für NHL-Topklub Chicago seine Schlittschuhe.
Wyatt Kalynuk spielte bereits in Salzburg
Salzburg-Erfahrung hat der neue Eisbulle ebenfalls. Im Achtelfinale der Champions Hockey League-Saison 2024/25 stand Kalynuk bereits seinem neuen Arbeitgeber gegenüber.
„Ich möchte mir die Chance verdienen, in jedem Spiel und in allen Situationen für das Team gebraucht zu werden. Ich möchte offensive Akzente setzen und ein verlässlicher Verteidiger sein“, sagte der offensivstarke Verteidiger in einer Aussendung.
Auch Neo-Cheftrainer Alan Letang ist zufrieden. „Sein außergewöhnlicher Charakter wird dazu unsere erfahrene Führungsriege perfekt ergänzen“, meinte der Viveiros-Nachfolger. Zuletzt stand auch Bozen-Verteidiger Max Gildon im Fokus der Salzburger. Der Abwehrspieler tendiert nach seiner Hochzeit in den USA „Krone“-Infos zur Folge aber eher zu einem Wechsel in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zu Aufsteiger Krefeld.
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