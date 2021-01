Italien besorgt über Verschärfungen im Transit

Kritisch ist auch die rechte Oppositionspartei „Fratelli d ́Italia“ (Brüder Italiens). Die Tiroler Maßnahmen seien einseitig, denn der Transit in Richtung Süden sei nicht belastet. „Das ist skandalös, weil diese Maßnahmen in erster Linie die italienischen Frächter benachteiligen“, so der EU-Abgeordnete der Partei Sergio Berlato. Er appellierte an die Regierung und an die EU-Kommission, sofort Schritte gegen Österreich zu ergreifen.