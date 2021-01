Neuer Crashtest offenbart die Gefahren beim Rodeln

Fünf tödliche Unfälle im vergangenen Winter

Mehr als 2200 Verletzte gibt es jedes Jahr in Österreich. Viele davon in Tirol, weil hier die Dichte an Bahnen am höchsten ist. Die Zahl der Todesopfer war im Vorjahr mit fünf besonders hoch. „Kollisionen mit stehenden Hindernissen wie zum Beispiel Bäumen zählen zu den häufigsten Todesursachen“, interpretiert Johanna Trauner-Karner, Sprecherin des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) die Statistik.