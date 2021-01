Leseonkel Christian und das Alphabet der Legenden

Diesmal geht es mit Leseonkel Christian in die weite Welt, denn er berichtet über Legenden aus vielen verschiedenen Ländern, die Ben Brooks und Quinton Winter in ihren Büchern „Legenden Alphabet“ zusammengefasst haben. Weißt du, was eine Legende ist? Weißt du, wie man zu einer Legende wird? Vielleicht kannst du ja mit deiner Lehrerin oder deinen Eltern darüber reden.