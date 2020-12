Krankentransport endete mit Absturz auf Güterweg

Das Rettungsfahrzeug transportierte den Mann am Vormittag vom Landeskrankenhaus Feldkirch zu seiner Wohnadresse in Marul. Beim Einbiegen in die ansteigende Hauseinfahrt geriet der Chauffeur über den rechten Straßenrand, woraufhin das Auto abstürzte und auf der rechten Seite liegen blieb. Die Bergung des Patienten konnte erst erfolgen, nachdem die Feuerwehr den Rettungswagen gesichert hatte. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt.