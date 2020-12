Ein Leben mit vielen Parallelen

Schwere Kindheit in einer bewegten Zeit

Doch die Kindheit der beiden war nicht nur eitel Wonne: „Die Mutter konnte sich zum Beispiel nur eine Skihose leisten, also musste eine von uns immer mit Rock Ski fahren und frieren“, erinnert sich Theresia. Und Zita erzählt: „Unsere älteren Brüder waren im Krieg, also mussten wir der Mutter schon in jungen Jahren bei der harten Arbeit helfen.“