Findige Schapp-Alternativen halten Brauch am Leben

Der Brauch des Schappens, Tschappens, Pisnens oder „Frisch und g’sund“-Wichsens ist so alt, dass sich niemand an den Beginn erinnert. Heuer sollten die glückbringenden Schläge wegen der Pandemie unterlassen werden, doch einige waren am gestrigen Tag der unschuldigen Kinder äußerst kreativ.