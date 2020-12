Westendorfer (82) bekämpfte erfolgreich Kaminbrand

Am Vormittag des 27. Dezember entzündete ein 82-jähriger Westendorfer in einer angrenzenden Holzhütte seines Wohnhauses ein Feuer im Kaminofen. Gegen 14.30 Uhr bemerkte der Mann in der Hütte, an der Holzdecke im Bereich des Kaminrohres starke Rauchentwicklung.