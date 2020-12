Die Absage als neue Herausforderung

„Da bin ich nicht dabei, sie werden mich aber weiterhin beobachten, in diesem Jahr haben wir wegen Corona ja nur drei Spiele absolvieren können“, sagt Schaberl und ergänzt: „Allein die Einladung im Herbst hat mich zusätzlich motiviert, die Absage sehe ich nun als Herausforderung, noch mehr an mir zu arbeiten, um dann mit verbesserten Chancen in die nächstjährige Sichtung zu gehen.“



Kampfgewicht zugelegt

Der 23-jährige Steirer, der erst relativ spät zum Football kam, versucht die Scouts in der Ende März beginnenden Saison der Austrian League mit starken Leistungen zu überzeugen. Dafür wird schon jetzt hart geschuftet. „Sprint- und Krafttrainings stehen auf dem Programm. Beim Kampfgewicht habe ich dank Muskelaufbau und fleißigem Essen schon zugelegt.“