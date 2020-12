Traktor im Graben, Lenker verschwunden

Missliche Lage, viel Gewicht

Zuerst wurde der liegende Traktor mit der Seilwinde des Schweren Rüstfahrzeuges und einer Umlenkrolle etwas aufgerichtet, eine vollständige Bergung des Unfallfahrzeuges mit der Winde war aufgrund des Gewichts und der misslichen Lage nicht möglich. Im zweiten Schritt wurde der Traktor an der Front mit dem TLF der Feuerwehr Labuttendorf und einem Stahlseil gesichert. Am hinteren Reifen wurde ein Greifzug befestigt, während die Rückseite mit dem SRF-Kran langsam und vorsichtig in die Höhe gehoben wurde.