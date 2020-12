Global hohe Zahlen bei Neuinfektionen zum Fest

Die Corona-Pandemie hat die Welt auch während der Weihnachtsfeiertage fest im Griff. Südkorea meldete mit 1241 Corona-Fällen einen neuen Höchstwert. In den USA kamen 188.680 Neuinfektionen dazu, womit die Zahl der Gesamtfälle auf 18,61 Millionen stieg. Auch Russland verzeichnete wieder fast 30.000 Neuansteckungen. In Deutschland waren es 25.533 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden. In Österreich kamen am Christtag 1851 neue Fälle und 38 weitere Todesopfer hinzu.