Auswirkungen von Corona-Mutation weiter unklar

Drosten: Mutation wohl auch schon in Deutschland angekommen

Nachdem ein erster Fall bei einem Reiserückkehrer in Italien und einem Patienten in den Niederlanden nachgewiesen worden ist, geht auch der deutsche Virologe Christian Drosten davon aus, dass die Mutation wohl auch schon in Deutschland angekommen sein könnte. Ob die abgewandelte Form des Virus tatsächlich deutlich ansteckender sei, könne jedenfalls noch nicht bewertet werden - dazu müssten noch Informationen aus Großbritannien abgewartet werden.