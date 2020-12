Israel: Netanyahu als Erster gegen Corona geimpft

„Dies ist ein großer Tag für Israel“, sagte Netanyahu vor seiner Impfung. „Ich glaube an diesen Impfstoff.“ Das Ende der Pandemie sei in Sicht, Millionen Impfdosen würden nach Israel geliefert. Er appellierte an die Bürger Israels, seinem Beispiel zu folgen. In Israel sollen rund 60.000 Menschen am Tag geimpft werden. Zuerst sollen medizinisches Personal und Risikogruppen den Impfschutz erhalten.