Will Musk das Tesla-Vermögen in Bitcoin umwandeln?

„Wenn Sie Ihren Aktionären einen Gefallen in Höhe von 100 Milliarden Dollar (81,6 Milliarden Euro) tun wollen, konvertieren Sie die Tesla-Bilanz von Dollar in Bitcoin“, schlug Saylor in einem Tweet dem Unternehmer vor. Auf Musks Nachfrage, ob Transaktionen in dieser Größenordnung überhaupt möglich seien, antwortete Saylor, dass er in den vergangenen Monaten über 1,3 Milliarden Dollar in Bitcoin gekauft habe, und bot Musk an, ihm seine Investitionsstrategie für die Digitalwährung zu verraten.