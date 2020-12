Amokfahrt durch Bregenz

Mit Folgeton und Blaulicht versuchten die Polizeibeamten vergeblich, den jungen Mann zum Anhalten zu bewegen. Doch der gab alles, um den Beamten davonzujagen. Andere Verkehrsteilnehmer wichen dem Raser erfolgreich aus. Von Bregenz ging es in Richtung Hard, dann nach Höchst. Dort wurde ihm schließlich die viel zu hohe Geschwindigkeit zum Verhängnis. Als der Amokfahrer an der Kreuzung L200 und der Bonigstraße nach rechts abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über das Auto und knallte gegen eine Werbetafel. Der 23-Jährige flüchtete zu Fuß - war dabei aber nicht mehr ganz so flott unterwegs. Schnell hatten ihn die Beamten eingeholt.