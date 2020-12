Eislaufplätze heuer ganz im Zeichen der Pandemie

Die Ausnahme machte die Eishalle Amstetten, dort wurde im Oktober für zweieinhalb Wochen der Betrieb für Eishockey- und Stockschützenverein aufgesperrt. „Der Eisbetrieb bleibt jetzt aber zumindest für heuer geschlossen. Wie es ab Jänner weitergeht, wissen wir Corona-bedingt noch nicht“, sagt Christa Artmüller von der Stadtgemeinde. Klosterneuburg und Waidhofen an der Ybbs sperrten am 8. Dezember auf, Hollabrunn am 12., Wiener Neustadt am 13. und St. Pölten am 14. Am 19. Dezember folgten Zwettl und Krems. Direkt am Heiligen Abend öffnen sich in Mödling die Pforten für Kufenfans.