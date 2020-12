Bauwut auf der Turrach: Nun wird das Wasser knapp

Eine weitere Negativ-Facette des grassierenden Ausverkaufs: Die Grundstückspreise steigen in lichte Höhen. “Im Tal bezahlt man für ein aufgeschlossenes Grundstück 40 bis 45 Euro pro Quadratmeter. Oben am Berg legt man mittlerweile bis zu 1000 Euro hin - in ein und derselben Gemeinde", berichtet der Ortschef.