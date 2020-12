Tankstellenräuber kam mit knallroten Sportschuhen

Normal ist die Tankstelle in der Grazer Heinrichstraße gut besucht. Aufgrund der Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen stand am Donnerstag gegen 21 Uhr aber nur ein Auto in der Waschanlage. Was der Pkw-Besitzer vermutlich nicht mitbekommen haben dürfte: Während er seinen Wagen reinigte, kam ein Vermummter aus Richtung Mariatroster Straße, betrat die Tankstelle, zog eine silberne Pistole und richtete sie durch die Durchreiche der Plexiglasscheibe.