Zauchensee lädt wieder zu einem Europacup-Hit

Nach zahlreichen Absagen und Unsicherheiten konnte kürzlich die Europacup-Saison im alpinen Skilauf mit einem Riesentorlauf in Obergurgl gestartet werden. Dabei siegte der 23-jährige Tiroler Raphael Haaser, der Bruder der Weltcupläuferin Ricarda Haaser. Sicher ist, dass die Speedrennen in Zauchensee sehr gut besetzt sein werden. Etliche Startplätze werden noch an diesem Wochenende vergeben, wenn auf der Reiteralm um die österreichischen Meistertitel gekämpft wird. Am Samstag steht der Riesentorlauf auf dem Programm, am Sonntag der Super-G! Salzburgs Landestrainer Luggi Brunner will sich an Ort und Stelle ein Bild machen über die Fitness einiger Salzburger Top-Läufer, die zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen hatten - wie der 21-jährige Junioren-Weltmeister im Super-G, Stefan Rieser, der für den WSV Dorfgastein startet, und der gleichaltrige Philipp Lackner (USC Flachau).