Reifen lösten sich von Lkw und trafen Auto

Das Auto einer 45-jährigen Tirolerin ist am Montag in Kappl (Bez. Landeck) während der Fahrt von zwei Lkw-Reifen getroffen worden, die sich an einem entgegenkommenden Schwerfahrzeug gelöst hatten. Trotz eines Ausweichmanövers konnte die Frau eine Frontalkollision mit den rund 200 Kilo schweren Reifen nicht verhindern, informierte die Polizei.