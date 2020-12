„Kaufhaus Österreich“: Gesamtkosten von 627.000 €

Das viel kritisierte Onlinehändler-Verzeichnis „Kaufhaus Österreich“ von Wirtschaftsministerium und Wirtschaftskammer kostete in Summe 627.000 Euro, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Die Abwicklung sei über bestehende Rahmenverträge erfolgt. Die Website sei ins Leben gerufen worden, um den österreichischen Handel in Zeiten des Lockdowns zu unterstützen. An der Nutzerfreundlichkeit werde gearbeitet.