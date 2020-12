Bereits zehn Corona-Teststraßen

Inklusive Nachmeldungen wurden gestern 506 neue – und somit weiter zu viele – Covid-Fälle vermeldet. Nicht nur durch die bevorstehenden Massentestungen am 12. und 13. Dezember soll die Infektionslage aber deutlicher werden, auch die Drive-in-Teststationen werden Schritt für Schritt erweitert. Am Samstag soll in der Kremser Strandbadstraße die insgesamt zehnte Basis eröffnet werden. „Es hat sich gezeigt, dass viele Kremser zum Testen nach St. Pölten gefahren sind. Der neue Standort soll diese Station entlasten und die Anfahrtszeiten für die Kremser verkürzen“, bedankt sich Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig bei Bürgermeister Reinhard Resch und dem Roten Kreuz für die Zusammenarbeit.