Falsche Finanzprofis richten hohen Schaden an

Viel Geld mit wenig Aufwand: Dieses Angebot war für sechs Betroffene aus dem Bezirk Tulln zu verlockend. Doch sie alle wurden Opfer eines hinterhältigen Betrugs. Denn am anderen Ende der Leitung saßen Personen, die nur eines im Sinn hatten: Geld zu ergaunern. Dies taten sie in diesen Fällen, indem sie hohe Gewinne durch besondere Anlageformen versprachen. Doch diese waren entweder komplett erfunden, oder es gab sie in der erwähnten Form nie. Die Opfer vertrauten den Versprechungen aber, überwiesen in Summe 300.000 Euro auf Konten im Ausland. „Die einbezahlten Summen werden über Geldwäsche-Netzwerke geschleust“, warnt die Polizei und rät, bei solchen Angeboten Alarm zu schlagen.