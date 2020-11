So belastet das Autofahren die Menschen am Steuer

Doch welche Belastungsfaktoren wirken am Steuer auf den Menschen ein, was löst den Stress beim Fahren aus? „Alles, was beim Fahren objektiv betrachtet von außen auf den Menschen einwirkt, bedeutet eine Belastung“, erklärt Dr. Wolfgang Fastenmeier, Verkehrspsychologe am Institut Mensch-Verkehr-Umwelt (mvu) in München. Die Einflussfaktoren sind umfangreich, eine große Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Informationsverarbeitung: Die Person am Steuer müsse ständig antizipieren, was rundherum passiert, und drohende Gefahren erkennen.