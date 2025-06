„Echt unfassbar“: Klub-Legende schimpft auf Barca

„Furchtbar, was Deco gesagt hat“

Was sich Barca da leiste, „ist echt unfassbar“, so Alkorta. Indem Deco, der Sportchef der Katalanen, sagte, dass Williams gerne zu Barcelona wechseln möchte, habe er ihn in eine schwierige Lage gebracht. „Ich finde furchtbar, was Deco gesagt hat. Wie wenig Fingerspitzengefühl sie (Barcelona, Anm.) bei diesem Thema von Anfang an gezeigt haben.“