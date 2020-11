Generalsekretär Caritas: Alle Hände voll zu tun!

Die Corona-Pandemie trifft die Armen am schlimmsten. Viele wissen zurzeit nicht, ob sie ihre Miete noch zahlen oder in der Wohnung noch heizen können und auch nicht, ob das Geld noch reicht um sich oder die Familie zu ernähren. Die Caritas hilft diesen Menschen auch in besonders harten Zeiten, wie es ja momentan der Fall ist. Es gibt massive Anstürme auf die Lebensmittelausgabestellen, und je länger diese Situation anhält, desto länger werden die Schlangen. Die sozialen Folgen der Pandemie sind schwerwiegend, und der Druck auf die Menschen steigt stetig - viele wenden sich zum ersten Mal in ihrem Leben an die Caritas, hätten aber niemals damit gerechnet, sich mal in so einer Situation zu befinden. Der Generalsekretär Klaus Schwertner schildert im krone.tv-Talk mit Moderatorin Raphaela Scharf, wie schlimm die Lage zurzeit ist.