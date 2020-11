„In Tirol gibt es kein koordiniertes Impfprogramm“

Die Grippeimpfdosen für Tirol scheinen - wie berichtet - spurlos verschwunden zu sein. Klare Auskünfte seitens der Zuständigen? Fehlanzeige! Interessante Schilderungen tätigt nun ÖGK-Obmann Andreas Huss. Er spricht von einer vielversprechenden Kooperation, die es in anderen Bundesländern gibt - nur eben nicht in Tirol und übrigens auch nicht in drei weiteren Bundesländern.