Lockdown als „Chance“ für die Kinderbuchwelt

Wie entstehen Bücher? Wer steckt hinter all den Geschichten und Bildern, die sich zwischen den Deckeln verbergen? Diesen Fragen geht eine aktuelle Ausstellung im ZOOM Kindermuseum in Wien nach. Zwar machte der Lockdown dem Event, der parallel zur traditionellen Buch-Wien-Messe hätte stattfinden sollen, zunächst einen Strich durch die Rechnung. Doch die Veranstalter der Kinderbuchwelt haben sich der Herausforderung gestellt und im Herunterfahren des öffentlichen Lebens auch eine „Chance“ gesehen. Nun können Interessierte die Ausstellung virtuell betreten und so einiges dazulernen, „ohne, dass es wehtut“, wie Ideengeber Tobias Pichler schmunzelnd gegenüber krone.at betont.