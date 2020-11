Eine Idee vom Dachstein-Doppel

Ein zweiter Heim-Weltcup neben Hinzenbach wäre ein „Zuckerl“ für die zuletzt etwas kränkelnde Eisenerzerin Daniela Iraschko-Stolz, Chiara Hölzl und Co. Doch in der Ramsau hat man Bedenken: „Ich kann mir das kaum, bis gar nicht vorstellen“, sagt Weltcup-Organisator Alois Stadlober, „in so kurzer Zeit ist das schwer zu organisieren. Außerdem ist es eine finanzielle Frage. Da müsste der ÖSV als Veranstalter auftreten.“ Einmal gab es bereits ein Damen-Skispringen in der Ramsau: „Aber das war ein Eintages-Event. Und wir waren damals von den Containern für die Athleten her sehr beengt“, so Stadlober.