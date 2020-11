Hoffnung Massentests | Streitpunkt Schule

Hoffnung Massentests. Am Samstag verkündete er als Teil des „Corona-Quartetts“ gemeinsam mit seinem Parteikollegen Innenminister Nehammer und den beiden Grünen Kogler und Anschober die alles andere als erfreuliche Botschaft vom zweiten harten Lockdown. Die wenn schon nicht gute, so doch zumindest bessere Nachricht behielt sich Bundeskanzler Kurz für seinen Soloauftritt in der ORF-Pressestunde am Sonntag auf: Da verkündete er, dass man Corona-Massentests im Dezember plane. Zunächst zum Lockdown-Ende am Montagsbeginn bei Lehrern und medizinischem Personal, dann vor Weihnachten auch weit darüber hinausgehend, um, wie es Kurz formulierte, „sichere Feiertage zu ermöglichen“. Ja, da ist was dran: Die Slowakei und neuerdings auch Südtirol machen uns das schon vor, wie es geht. So wächst mit solchen Massentests tatsächlich die Hoffnung auf einigermaßen passable Weihnachten.