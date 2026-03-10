Tragödie im Burgenland: Zwei Tote im Schlafzimmer

Mann und Frau kamen per Helikopter in Spitäler

In aller Eile musste mit den dringend notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen werden. Zwei Notarzthelikopter sind kurz darauf gelandet. Die Patienten wurden in Krankenhäuser nach Wien und Graz geflogen. „Bei der Einlieferung waren die Pensionisten noch am Leben“, wie später zu erfahren war. Die Spitalsärzte mussten aber das Schlimmste befürchten, im Laufe der Nacht verstarben die beiden Senioren.