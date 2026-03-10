Tragödie im Burgenland: Zwei Tote im Schlafzimmer

Dramatische Szenen am helllichten Tag in einem Haus im Bezirk Oberwart: Zuerst schoss der Mann auf seine Frau, dann auf sich selbst. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
„Mord und Selbstmord!“ Diese erschreckende Alarmmeldung ging am Montag kurz vor 11 Uhr bei der Polizei ein. Tatort: Bernstein. Sofort waren Beamte im Streifenwagen unterwegs. Sie fuhren zur Adresse eines Pensionistenpaares. Anrainer hatten Schüsse gehört.
Schwere Kopfverletzungen
Beim Betreten des Schlafzimmers bot sich den Einsatzkräften ein erschütterndes Bild: Der Hausherr, Jahrgang 1938, saß zusammengesackt auf einem Sessel neben der Tür. Seine Frau, Jahrgang 1944, lag reglos auf dem Bett. „Sowohl der Mann als auch die Frau atmeten noch“, so die Einsatzkräfte. Rasch griff ein Team des Rettungsdienstes ein.
Mann und Frau kamen per Helikopter in Spitäler
In aller Eile musste mit den dringend notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen werden. Zwei Notarzthelikopter sind kurz darauf gelandet. Die Patienten wurden in Krankenhäuser nach Wien und Graz geflogen. „Bei der Einlieferung waren die Pensionisten noch am Leben“, wie später zu erfahren war. Die Spitalsärzte mussten aber das Schlimmste befürchten, im Laufe der Nacht verstarben die beiden Senioren.
„Kein offizielles Ergebnis“
Hinter den dramatischen Ereignissen in dem Haus in Bernstein dürfte eine Verzweiflungstat wegen schwerwiegender Krankheiten stecken. Offenbar wollte der Mann den Leiden ein Ende setzen, war die Erklärung für ein mögliches Motiv.
„Die Ermittlungen sind voll im Gang, die Hintergründe vorerst unklar. Noch liegt kein offizielles Ergebnis vor“, hieß es dazu Montagnachmittag aus der Landespolizeidirektion in Eisenstadt. Währenddessen waren Spezialisten der Spurensicherung weiterhin am Tatort, um entscheidende Hinweise für die Erhebungen sicherzustellen.
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizid-Gedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
